Борис Батура смастерил с детьми новогоднюю елку в Солигорске

Новости Минской области. Новогодний хоровод. Более 700 детей столичного региона собрала областная елка в Солигорске. На представление пригласили одаренных школьников, победителей олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов.

Новогодний праздник стал главным событием благотворительной акции «Наши дети» в Минской области. Кроме традиционных сладких подарков ребят ждало театрализованное преставление.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Чудеса вокруг нас, и каждый день происходят, особенно для них, молодых, такие открытия знаменательные. И я думаю, что те достижения, которые присутствуют в целом в нашей стране, они отражаются и на настроении, на условиях жизни наших детей, нашего молодого поколения.

Не меньше интересно было и тем, кто не попал в теплый зал. На улице было даже жарко от музыки и танцев. Дети и взрослые водили хороводы и катались на коньках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.