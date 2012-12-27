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Борис Батура смастерил с детьми новогоднюю елку в Солигорске

27 декабря 2012 05:52
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Новости Минской области. Новогодний хоровод. Более 700 детей столичного региона собрала областная елка в Солигорске. На представление пригласили одаренных школьников, победителей олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов.

Новогодний праздник стал главным событием благотворительной акции «Наши дети» в Минской области. Кроме традиционных сладких подарков ребят ждало театрализованное преставление.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:
Чудеса вокруг нас, и каждый день происходят, особенно для них, молодых, такие открытия знаменательные. И я думаю, что те достижения, которые присутствуют в целом в нашей стране, они отражаются и на настроении, на условиях жизни наших детей, нашего молодого поколения.

Не меньше интересно было и тем, кто не попал в теплый зал. На улице было даже жарко от музыки и танцев. Дети и взрослые водили хороводы и катались на коньках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

 

# Благотворительная акция # Дети # Борис Батура # Благотворительность

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