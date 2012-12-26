Александр Радьков поздравил детей, находящихся в больнице, с Новым годом подарками

Новости Беларуси. Всех детей Беларуси необходимо окружить заботой и вниманием. Акция «Наши дети» продолжается. Под патронатом Президента в предновогодние и новогодние дни она проходит много лет.

И сегодня праздничным оказался день для малышей в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации в Острошицком Городке. Активисты объединения «Белая Русь» и первый заместитель главы Администрации Президента Республики Александр Радьков поздравили находящихся в больнице детей, подарили им новогодние подарки, а также большой телевизор. На веселый праздник заглянули Дед Мороз и Снегурочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь, председатель РОО «Белая Русь»:

Он должен понимать, что он окружен родительской заботой, учителей, воспитателей, государства. Это должно закладываться изначально, и тогда он с детства понимает, что это все надо беречь. Беречь своих родителей, беречь свой дом, беречь свою страну. И когда видишь, насколько дети искренни, насколько естественно воспитываются, то тогда каждый из них уверен, что впереди у них хорошее будущее. И у страны есть перспектива и развитие.