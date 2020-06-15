Прямой эфир

Летний онлайн-лагерь для школьников появится в Беларуси. Как он будет проходить

15 июня 2020 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Развлекая, обучай» – с таким девизом с 6 июля в Беларуси стартует экспериментальный летний лагерь для детей и подростков в режиме онлайн. Созданный волонтерами, под чутким руководством Республиканского волонтерского центра, этот проект призван сделать летний отдых ребенка познавательным и увлекательным.

Наталья Апончук, руководитель Республиканского волонтерского центра:
Не стоит задача посадить детей за компьютеры. Подразумевается просто два раза в день включение на час-полтора. Это для общего развития, потому что волонтер – это гармонично развитая личность с лидерскими качествами.

Летний онлайн-лагерь для школьников появится в Беларуси. Как он будет проходить-1

Со всех уголков республики. Творческий коллектив летнего лагеря «Юный волонтер» сегодня – это 8 человек, объединенных одной целью, – создать интересный образовательный проект, а вскоре ряды активистов пополнят и онлайн-вожатые.  

Валерия Рубашко, волонтер:
У нас в любом случае будет проходить собеседование на волонтерство. Волонтер должен быть общительным, потому что ему коммуницировать с детьми. Он должен был уже работать с детьми, хоть как-то понимать детский язык. 

Летний онлайн-лагерь для школьников появится в Беларуси. Как он будет проходить-4

В лагере смогут поучаствовать школьники в возрасте от 12 до 15 лет, а состоять он будет из четырех смен по 30 детей в каждой. Планируется, что ребята в указанное время будут заходить на платформу и общаться не только с вожатыми, но и со сверстниками. А чтобы разнообразить досуг во второй половине дня можно будет проявить себя в дискуссионных клубах или мастер-классах по выбору.

Волонтер:
Мне кажется, что у меня есть какой-то определенный опыт, который я могу дать деткам, могу чему-то научить новому. По своему опыту могу научить готовить либо делать какие-то интересные поделки в различных возрастах. Мне кажется, что многим это понравится.

Летний онлайн-лагерь для школьников появится в Беларуси. Как он будет проходить-7

После каждого онлайн-включения дети также будут получать и домашние задания.

Наталья Апончук:
Задания не будут подразумевать офлайн-формат, всегда волонтеры будут на связи с ребятами через мессенджеры. Мы хотим рассказать детям, школьникам о волонтерской деятельности в неформальной обстановке. Рассказать о ценностях волонтерства, для чего оно нужно обществу.

Летний онлайн-лагерь для школьников появится в Беларуси. Как он будет проходить-10

Регистрация на смену летнего лагеря также проходит онлайн. Вся информация будет размещена на сайте Республиканского волонтерского центра и в социальных сетях.

# Детские лагеря в Беларуси # Дети # Наталья Апончук # Валерия Рубашко # Вероника Макаревич # Фотофакт # Воспитание

Другие новости рубрики

Все новости
Масочный режим и дистанцирование. Как работают школьные лагеря в Минске
08 июня 2020 09:54

Масочный режим и дистанцирование. Как работают школьные лагеря в Минске

Как усыновить ребёнка в Беларуси? Этот сайт помог многим детям найти родителей
04 июня 2020 07:59

Как усыновить ребёнка в Беларуси? Этот сайт помог многим детям найти родителей

«Москитная сетка не является преградой к выпадению ребёнка из окна». О каких правилах безопасности нужно помнить в доме с детьми
01 июня 2020 11:07

«Москитная сетка не является преградой к выпадению ребёнка из окна». О каких правилах безопасности нужно помнить в доме с детьми