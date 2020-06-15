Летний онлайн-лагерь для школьников появится в Беларуси. Как он будет проходить

«Развлекая, обучай» – с таким девизом с 6 июля в Беларуси стартует экспериментальный летний лагерь для детей и подростков в режиме онлайн. Созданный волонтерами, под чутким руководством Республиканского волонтерского центра, этот проект призван сделать летний отдых ребенка познавательным и увлекательным. Наталья Апончук, руководитель Республиканского волонтерского центра:

Не стоит задача посадить детей за компьютеры. Подразумевается просто два раза в день включение на час-полтора. Это для общего развития, потому что волонтер – это гармонично развитая личность с лидерскими качествами.

Со всех уголков республики. Творческий коллектив летнего лагеря «Юный волонтер» сегодня – это 8 человек, объединенных одной целью, – создать интересный образовательный проект, а вскоре ряды активистов пополнят и онлайн-вожатые. Валерия Рубашко, волонтер:

У нас в любом случае будет проходить собеседование на волонтерство. Волонтер должен быть общительным, потому что ему коммуницировать с детьми. Он должен был уже работать с детьми, хоть как-то понимать детский язык.

В лагере смогут поучаствовать школьники в возрасте от 12 до 15 лет, а состоять он будет из четырех смен по 30 детей в каждой. Планируется, что ребята в указанное время будут заходить на платформу и общаться не только с вожатыми, но и со сверстниками. А чтобы разнообразить досуг во второй половине дня можно будет проявить себя в дискуссионных клубах или мастер-классах по выбору. Волонтер:

Мне кажется, что у меня есть какой-то определенный опыт, который я могу дать деткам, могу чему-то научить новому. По своему опыту могу научить готовить либо делать какие-то интересные поделки в различных возрастах. Мне кажется, что многим это понравится.

После каждого онлайн-включения дети также будут получать и домашние задания. Наталья Апончук:

Задания не будут подразумевать офлайн-формат, всегда волонтеры будут на связи с ребятами через мессенджеры. Мы хотим рассказать детям, школьникам о волонтерской деятельности в неформальной обстановке. Рассказать о ценностях волонтерства, для чего оно нужно обществу.