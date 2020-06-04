Как усыновить ребёнка в Беларуси? Этот сайт помог многим детям найти родителей

Нет ничего лучше, чем счастливая, а главное искренняя улыбка ребенка, уверены координаторы проекта «DADOMU.BY». Идея создания этого портала родилась еще в 2013 году. Тогда неравнодушные специалисты Национального центра усыновления придумали универсальное интернет-пространство, которое смогло объединить разных людей с общей целью: подарить детям-сиротам безграничную любовь и заботу.

Ольга Глинская, директор Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь:

За все время функционирования портала более 200 тысяч пользователей зарегистрировано. Если говорить о том, сколько сведений размещено о детях на портале, то сегодня их более 3,5 тысяч.

Яркий и простой в использовании, сегодня интернет-портал пользуется огромной популярностью среди белорусов. Достаточно пройти регистрацию и всего в один клик вы получите всю информацию о ребенке, даже с видеоматериалами: на сайте выложено уже более шестисот роликов.

Ольга Глинская:

Человек, который хочет или заинтересован в вопросе усыновления, он обращается в отдел или управления образования по месту своего жительства, или в Национальный центр усыновления. Должен предоставить три документа: медицинскую справку, сведения по жилью. После этого он проходит психологическую подготовку и диагностику, готов ли он к выполнению родительской роли, и далее он становится кандидатом на усыновление. Когда он уже определился с выбором ребенка, он обращается в Национальный центр усыновления, и мы даем ему направление на знакомство с ребенком.

Историю этой семьи по праву можно сравнить с настоящей повестью о первой любви. Александр и Ирина Самуйновы вот-вот отметят 17-ую годовщину свадьбы, но уже не в одиночку, а в компании прекрасной дочери. Всего пару месяцев назад, благодаря слаженной работе специалистов портала dadomu.by, пара смогла стать счастливыми родителями для юной Даны.

Ирина Самуйнова, мама Даны:

Портал dadomu.by помогает тебе увидеть немножко реальную картину, потому что когда ты собираешься делать такой шаг, особенно у женщин, очень много всяких фантазий, как это будет. Но насколько грамотно сделано вот это обучение приёмных родителей! На всех этапах мы чувствовали эту поддержку и со стороны опеки, и со стороны Национального центра усыновления. Когда мы приехали в первый вечер, когда мы говорили, я поняла, что это тот пазл, которого не хватало нашей семье очень давно.

Теперь уже счастливый отец семьи Александр, не скрывая радости, рассказывает, что Дана – настоящий подарок судьбы, ведь стать родителем – его давняя мечта. Александр Самуйнов, папа Даны:

Портал, конечно, помог нам посмотреть, что есть разные дети, увидеть их, что они нуждаются в родителях, что мы хотим иметь детей. Портал очень помог нам найти друг друга. И психологи, которые работали с нами, очень помогли нам избавиться от каких-то страхов.