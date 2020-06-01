«Москитная сетка не является преградой к выпадению ребёнка из окна». О каких правилах безопасности нужно помнить в доме с детьми

О каких правилах безопасности нужно помнить в доме с детьми, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

«Не всегда велосипедист обязан спешиваться». Что ещё нужно помнить для безопасного вождения

Истории, за которыми обычно следит вся страна, и которые шокируют, – когда маленькие дети выпадают из окон. Стало ли их меньше?

Анастасия Швабович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Каждая такая трагедия, наверное, всех родителей, которые любят и заботятся о своих детях, заставляет встряхнуться и совершенно по-другому посмотреть на свою квартиру не только касательно окон, где должны быть установлены замки, которые предотвращают самостоятельное открывание.