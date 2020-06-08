Масочный режим и дистанцирование. Как работают школьные лагеря в Минске

Лето пришло, а с ним и долгожданные каникулы. С 1 июня школьные лагеря начали работу в штатном режиме, это стало настоящим спасением для родителей, которым не с кем оставить ребенка дома. Наталья Тарнапович, директор УО «Средняя школа №11 г. Минска»:

В этом году больше внимания уделяется мероприятиям профилактического характера. Каждое утро мы измеряем температуру у детей, которые приходят в лагерь. Мы постоянно занимаемся дезинфекцией, стараемся соблюдать дистанционные мероприятия между детьми.

Кино, театры, развлечения за пределами школьного лагеря в этом году недоступны, но педагоги сделали всё, чтобы детский досуг остался качественным: весёлые спортивные эстафеты, музыкальные викторины и танцевальные марафоны – лишь малая часть насыщенной программы.

Наталья Тарнапович:

Сегодня наш лагерь посещает 12 человек. Лагерь с дневным пребыванием всегда пользуется популярностью среди местного населения и в первую смену лагеря всегда очень много желающих его посещать. Были большие планы и на этот сезон, но, к сожалению, им не суждено было осуществиться. Мы планировали, что детей будет в три раза больше и, соответственно, планировалась насыщенная программа.

С поправкой на масочный режим и дистанцирование. В этом году для педагогов стало обязательным носить маски и перчатки. Ирина Надольская, педагог дополнительного образования УО «Средняя школа №11 г. Минска»:

Мы всегда детям напоминаем мыть руки с мылом, а также мы им предлагаем продезинфицировать руки с помощью антисептика. Каждый день минимум три раза мы обрабатываем поверхности столов, стульев и ручек в дверях.

Сестры Оля и Катя в школьном лагере не впервые и рассказывают: им больше по душе занятия творчеством в школе. Сейчас проходит их любимый урок – изобразительное искусство.

Что больше всего нравится? Оля Лихтар, ученица 2 класса УО «Средняя школа №11 г. Минска»:

Развлечения. Катя Лихтар, ученица 5 класса УО «Средняя школа №11 г. Минска»:

Здесь много друзей и всегда тебе весело, а дома сидишь и ничего не придумаешь, а так весело.

Елена Циркунова, начальник лагеря УО «Средняя школа №11 г. Минска»:

Даже к лучшему бывает вести уроки, когда детей меньшее количество. Каждому можно уделить индивидуально намного больше внимания.