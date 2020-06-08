Прямой эфир

Масочный режим и дистанцирование. Как работают школьные лагеря в Минске

08 июня 2020 09:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лето пришло, а с ним и долгожданные каникулы. С 1 июня школьные лагеря начали работу в штатном режиме, это стало настоящим спасением для родителей, которым не с кем оставить ребенка дома. 

Наталья Тарнапович, директор УО «Средняя школа №11 г. Минска»:
В этом году больше внимания уделяется мероприятиям профилактического характера. Каждое утро мы измеряем температуру у детей, которые приходят в лагерь. Мы постоянно занимаемся дезинфекцией, стараемся соблюдать дистанционные мероприятия между детьми.

Масочный режим и дистанцирование. Как работают школьные лагеря в Минске-1

Кино, театры, развлечения за пределами школьного лагеря в этом году недоступны, но педагоги сделали всё, чтобы детский досуг остался качественным: весёлые спортивные эстафеты, музыкальные викторины и танцевальные марафоны – лишь малая часть насыщенной программы. 

Масочный режим и дистанцирование. Как работают школьные лагеря в Минске-4

Наталья Тарнапович:
Сегодня наш лагерь посещает 12 человек. Лагерь с дневным пребыванием всегда пользуется популярностью среди местного населения и в первую смену лагеря всегда очень много желающих его посещать. Были большие планы и на этот сезон, но, к сожалению, им не суждено было осуществиться. Мы планировали, что детей будет в три раза больше и, соответственно, планировалась насыщенная программа.

Масочный режим и дистанцирование. Как работают школьные лагеря в Минске-7

С поправкой на масочный режим и дистанцирование. В этом году для педагогов стало обязательным носить маски и перчатки.  

Ирина Надольская, педагог дополнительного образования УО «Средняя школа №11 г. Минска»:
Мы всегда детям напоминаем мыть руки с мылом, а также мы им предлагаем продезинфицировать руки с помощью антисептика. Каждый день минимум три раза мы обрабатываем поверхности столов, стульев и ручек в дверях.

Масочный режим и дистанцирование. Как работают школьные лагеря в Минске-10

Сестры Оля и Катя в школьном лагере не впервые и рассказывают: им больше по душе занятия творчеством в школе. Сейчас проходит их любимый урок – изобразительное искусство. 

Масочный режим и дистанцирование. Как работают школьные лагеря в Минске-13

Что больше всего нравится?

Оля Лихтар, ученица 2 класса УО «Средняя школа №11 г. Минска»:
Развлечения.

Катя Лихтар, ученица 5 класса УО «Средняя школа №11 г. Минска»:
Здесь много друзей и всегда тебе весело, а дома сидишь и ничего не придумаешь, а так весело.

Масочный режим и дистанцирование. Как работают школьные лагеря в Минске-16

Елена Циркунова, начальник лагеря УО «Средняя школа №11 г. Минска»:
Даже к лучшему бывает вести уроки, когда детей меньшее количество. Каждому можно уделить индивидуально намного больше внимания.

Масочный режим и дистанцирование. Как работают школьные лагеря в Минске-19

Помимо школьных, с 15 июня распахнут свои двери более 120 оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием. 4 смены по 18 дней.

# Школы в Беларуси # Дети # Наталья Тарнапович # Ирина Надольская # Оля Лихтар # Катя Лихтар # Елена Циркунова # Валерия Борисевич # Фотофакт # Школы Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Как усыновить ребёнка в Беларуси? Этот сайт помог многим детям найти родителей
04 июня 2020 07:59

Как усыновить ребёнка в Беларуси? Этот сайт помог многим детям найти родителей

«Москитная сетка не является преградой к выпадению ребёнка из окна». О каких правилах безопасности нужно помнить в доме с детьми
01 июня 2020 11:07

«Москитная сетка не является преградой к выпадению ребёнка из окна». О каких правилах безопасности нужно помнить в доме с детьми

«Важно привлекать к обсуждению семейного бюджета, начиная с 6-7 лет». Как научить ребёнка финансовой грамотности
14 апреля 2020 07:25

«Важно привлекать к обсуждению семейного бюджета, начиная с 6-7 лет». Как научить ребёнка финансовой грамотности