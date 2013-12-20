Компартия Беларуси поздравила с новогодними праздниками учеников школы № 91 Минска

Новости Беларуси. Подарить сказку. Праздник вместе с акцией «Наши дети» пришел 20 декабря в школу № 91. Миссию Деда Мороза приняла Коммунистическая партия Беларуси во главе с руководителем, а также заместителем мэра Игорем Карпенко.

Как и полагается, гости приехали с подарками: ребятам достались мячи, развивающие игры и, конечно же, хорошее настроение.

Учебное заведение не совсем обычное. Здесь учатся более трех сотен мальчиков и девочек, 130 из них – с особенностями развития. Еще с 2012 года эта школа является подшефной Компартии Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Мадудина, директор ГУО «Средняя школа № 91 г. Минска имени Хосе Марти»:

Мы всегда с нетерпением ждем наших шефов – Коммунистическую партию Республики Беларусь. Дети знают, что шефы приедут с подарками, и поэтому для этой акции мы подготовили небольшую концертную программу – «Поздравление с Новым годом».

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Дети всегда-всегда вызывают такие хорошие, добрые чувства. Особенно когда показывают свои таланты, когда они радуются. Задача взрослых – как раз сделать все то, чтобы наши дети были счастливы, и дарить им чаще минуты радости, чтобы они ощущали всю полноту счастливого детства.