Работники Комитета госконтроля поздравили с новогодними праздниками ребят Жодинского детского дома

Новости Беларуси. Приближение праздников уже ощутили ребята Жодинского детского дома. В рамках Республиканской акции «Наши дети» их поздравили работники Комитета государственного контроля.

Председатель Александр Якобсон и сотрудники ведомства пришли к детям со сладким угощением, а также подарили телевизоры, купленные за личные средства работников Комитета. Ребята подготовили красочное представление и, конечно же, стихи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Встреч с детьми не бывает много. Это всегда радость и для них, и для всех нас, кто с ним встречается. В силу своих служебных обязанностей работник Комитета госконтроля, что там греха таить, в основном все время с негативом общается, а здесь, когда приходит на такие мероприятия, к детям, к милым детям, к маленьким детям, отдыхаешь душой, эта радость неиссякаема.