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Учащиеся Смолевичской школы искусств – призеры международного конкурса «Дети рисуют цветы, море и мир»

20 декабря 2013 13:54
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Новости Беларуси. Учащиеся Смолевичской школы искусств стали призерами международного конкурса «Дети рисуют цветы, море и мир». Он прошел в болгарском городе Поморое . Молодежный конкурс собрал несколько сотен участников из десятков стран мира.

Юным творцам при помощи кисти и карандаша необходимо было рассказать о своей Родине. Так, представители Смолевичской школы взяли за основу богатое природное соцветие края. Они на протяжении нескольких месяцев рисовали пейзажи. Работы, выполненные пастелью, акварелью, гуашью, не остались незамеченными. Высоких наград удостоены несколько воспитанников.

Между тем, это не единственная недавняя победа. На днях художники вернулись с дипломами и подарками с ежегодного областного конкурса «Арт-сессия», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юлия Маслова, ученица Смолевичской детской школы искусств:
Я не ожидала, что смогу победить, но попробовать все же решила. Я рисовала яркими красками цветы: колокольчики, ромашки, тюльпаны.

Яна Александрова, ученица Смолевичской детской школы искусств:
Получила награду, в конкурсах никогда не участвовала. Решила попробовать, что же будет. Не ожидала, конечно, что выиграю. Рисовала борщевики декоративно. Получилось очень даже неплохо.

# Конкурс детского рисунка # Дети # Смолевичская детская школа искусств

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