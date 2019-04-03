Прямой эфир

Как мужчине психологически подготовиться к рождению ребёнка? Этому научат на родительском факультете БГУ

03 апреля 2019 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На кафедре психологии БГУ открывается родительский факультет. Действительно ли родитель – это профессия, мы спросили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» доктора психологических наук, профессора Игоря Фурманова.   

А как же инстинкт? Неужели он не подскажет родителю, как правильно поступать?

Игорь Фурманов, заведующий кафедрой психологии БГУ, доктор психологических наук, профессор:   
Только у женщин. Здесь есть серьезные проблемы с адаптацией мужчин к родительской роли.

У женщин есть их биологическая составляющая – материнский, родительский инстинкт, который проявляется в заботе и уходе за ребенком. У отцов этот инстинкт либо находится в зачаточном состоянии, либо вообще отсутствует.

Поэтому для отцов всегда очень сложно психологически адаптироваться к появлению ребенка, к уходу за ребенком, к участию в воспитании ребенка. Биологически и психологически мужчина к этому практически не готов. Поэтому одна из задач нашего университета, нашего обучения – это как раз и психологическая помощь отцам в адаптации к этой отцовской роли (здесь подробнее).     

Как мужчине психологически подготовиться к рождению ребёнка? Этому научат на родительском факультете БГУ-1



Родительский университет откроют в БГУ. Кого и чему будут учить? Рассказываем о проекте

# Воспитание детей # Дети # Игорь Фурманов # Фотофакт # Воспитание

Другие новости рубрики

Все новости
Ребёнок проявляет агрессию. Что делать?
03 апреля 2019 11:42

Ребёнок проявляет агрессию. Что делать?

«Старший рассказал: «У нас даже крупы не было, я бы им сварил сам». Ему 4 годика». Как работает социальная няня в детской больнице
26 марта 2019 07:00

«Старший рассказал: «У нас даже крупы не было, я бы им сварил сам». Ему 4 годика». Как работает социальная няня в детской больнице

Почему нужно читать с детьми печатные книги, а не электронные?
11 февраля 2019 09:42

Почему нужно читать с детьми печатные книги, а не электронные?