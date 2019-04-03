Как мужчине психологически подготовиться к рождению ребёнка? Этому научат на родительском факультете БГУ

На кафедре психологии БГУ открывается родительский факультет. Действительно ли родитель – это профессия, мы спросили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» доктора психологических наук, профессора Игоря Фурманова.

А как же инстинкт? Неужели он не подскажет родителю, как правильно поступать?

Игорь Фурманов, заведующий кафедрой психологии БГУ, доктор психологических наук, профессор:

Только у женщин. Здесь есть серьезные проблемы с адаптацией мужчин к родительской роли.

У женщин есть их биологическая составляющая – материнский, родительский инстинкт, который проявляется в заботе и уходе за ребенком. У отцов этот инстинкт либо находится в зачаточном состоянии, либо вообще отсутствует.

Поэтому для отцов всегда очень сложно психологически адаптироваться к появлению ребенка, к уходу за ребенком, к участию в воспитании ребенка. Биологически и психологически мужчина к этому практически не готов. Поэтому одна из задач нашего университета, нашего обучения – это как раз и психологическая помощь отцам в адаптации к этой отцовской роли (здесь подробнее).