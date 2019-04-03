Ребёнок проявляет агрессию. Что делать?

Что делать, если ребенок проявляет агрессию, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Игорь Фурманов, заведующий кафедрой психологии БГУ, доктор психологических наук, профессор:

Больше всего родителей беспокоят такие вещи, когда ребенок злится, когда он проявляет агрессию по отношению к родителям, когда дети дерутся, когда ребенок не подчиняется воле родителей, когда он нарушает дисциплину. Чаще всего родители, понимая свою беспомощность, как родителям приструнить ребенка, они проявляют физическое, психологическое насилие. Задача родительского факультета (подробнее здесь) – научить родителей, исходя из идей взаимодействия, научить ненасильственным методом. Этим ненасильственным методом мы будем обучать родителей взаимодействовать с ребенком.

Я не хочу говорить о том, что ненасильственное воспитание – это воспитание без наказания. В воспитании детей всегда используется и наказание, и поощрение. Конечно, приоритет лучше отдавать поощрению, но не наказывать детей тоже нельзя за совершенный поступок.

Вопрос лишь состоит в том, как наказать, за что наказать, что можно простить, как сделать так, чтобы это наказание не нанесло ребенку психологическую травму.

Родительский университет откроют в БГУ. Кого и чему будут учить? Рассказываем о проекте