Почему нужно читать с детьми печатные книги, а не электронные?

Безусловно, литература и печатные издания по-прежнему в моде и это не может не радовать. Сохранится ли такой интерес к книгам через 10-20 лет? Как научить сегодняшних школьников любить книгу?

Почему нужно с детьми читать печатные книги, а не электронные?

Наталья Жданович, декан факультета начального образования БГПУ имени М. Танка, кандидат филологических наук, доцент:

Конечно, интереснее книга не электронная, а печатная. Посмотреть, полистать, вот потрогать, даже картинки посмотреть, перелистать – это, действительно, живая, настоящая книга, которая может лежать на столе, может быть с собой в рюкзаке. Ребёнок носит с собой того друга, который сопровождает его и в школьной жизни, или когда малыш идёт в детский сад. Конечно, есть различие в восприятии информации. Печатный текст по-другому воспринимается, есть определённое требованию к издателю, потому что детская книга – особенная. В ней не просто шрифт, который удобен, это шрифт, который должен быть, потому что есть санитарные нормы для детей разных возрастов. И, конечно, иллюстрации очень тщательно подбираются.

Взрослый может воспринимать текст, там меньше картинок, нам важно само содержание, а вот для ребёнка, конечно, чтобы он увлекся чтением, важна любая мелочь, любая деталь и здесь помогают, действительно, художники-иллюстраторы, потому что они визуализируют то, что есть в содержании и, конечно, ребёнка это привлекает.

Хорошо, когда книжка становится настоящим другом. Это повод поговорить и повод обсудить. Иногда родители задаются вопросом: вот каждый сам по себе, ребёнок что-то делает, он играет с гаджетами, а вот как с ним поговорить, о чем поговорить? В книге есть много всего интересного, и сколько замечательных современных авторов, о которых многие не знают.