«Старший рассказал: «У нас даже крупы не было, я бы им сварил сам». Ему 4 годика». Как работает социальная няня в детской больнице

Полгода назад Вика всполошила весь коллектив Жлобинской детской больницы. У девочки была щель в нёбе. От ребёнка отказалась мама. Её заменила няня. Кормила по часам через зонд, убаюкивала и крепко прижимала к сердцу. Светлана Бореко работала воспитателем в детской хирургии, а когда вышла на пенсию, стала скучать по малышам. Подарить тепло предложил «Красный Крест». В сентябре 2017 года организация открыла в Жлобине социальный проект «Няня вместо мамы».

Елена Скоблова, председатель Жлобинской районной организации Белорусского общества Красного Креста:

Это большая помощь медицинским работникам, потому что в каждой детской больнице есть такие маленькие пациенты, которые находятся там одни без попечения родителей. Бывают дети уже и взрослые, и подростки, поэтому ты должен быть ещё и примером.

Светлана Бореко, социальный сотрудник Жлобинской районной организации Белорусского общества Красного Креста:

Была одна семья: трёх мальчиков привезли. Маленький, вообще, молодец был, в 7 месяцев ходил и сам с бутылочки сосал. Там мама ушла гулять и не вернулась. Старший рассказал: «У нас даже крупы не было, я бы им сварил сам». Ему 4 годика.

От недетской самостоятельности у Светланы были мурашки. Крохи отбирали ложки и ели только борщ с хлебом. Забивались в угол, как дикие котята и не хотели делиться своей болью, но ненадолго. Мудрая няня никогда не лезет в душу. К каждому ребёнку она найдёт подход. Однажды Светлана воспитывала семеро сыновей и дочерей. Помогала вся больница.

Наталия Белаш, главная медицинская сестра детской больницы УЗ «Жлобинская центральная районная больница»:

Кто-то несёт игрушку, кто-то какую-то красивую одёжку. Когда этот проект заработал, эти все рисунки в комнате – волонтёры, это всё бесплатно. К нам приносят подарки, причем все организации города. Таксисты наши помогают.

Светлана Бореко:

Мамы, если наконец-то исправляются, появляются, они сразу ко мне на шею вешаются. Вместе с новой мамой дети учатся ходить, разговаривать и читать. Узнают, что такое планшеты и карандаши, а потом открывают любимые сказки на нужной странице и протягивают ручки. О своих подопечных Светлана думает 24 часа в сутки. Любит подсластить им жизнь фруктами и конфетами. Конечно, без сцен ревности не обходится. Но опытная мама и бабушка знает, как грамотно провести уроки морали.

Светлана Бореко:

Когда они что-то не поделят, дерутся, тогда замечаешь, что в них есть эта злость. Но когда говоришь: «Что ты делаешь, так нельзя», – начинают так смотреть и слушать. Стоит и кричит: «Мама, мама». Я поворачиваюсь: уже показывает мне, что там сделал игрушку.

После таких слов сердце обливается кровью. Светлана мечтает, чтобы каждый ребенок был счастлив. После обследования и лечения в больнице сирот отправляют в социальный приют, а затем, если не объявляются родители, в детский дом. Но этой крохе повезло! Ещё два месяца назад она лежала под капельницей недоношенная, а сегодня её забирают в новую семью! Светлана Бореко:

Привязываюсь очень к каждому, особенно когда долго, привязываюсь.

Елена Скоблова:

Я детей брала и домой к себе маленьких. Через это нужно просто пройти, потому что дети всё равно уйдут. Но всё равно хочется подарить им всё, что ты можешь подарить деткам. Светлана Бореко:

Слава Богу, что они попадают в другие семьи. Из хорошей семьи они выйдут хорошими людьми.