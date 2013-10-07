Филипп Киркоров о рождении двойняшек у Пугачёвой и Галкина: Моим детям теперь будет не скучно

Новости России. Филипп Киркоров назвал новость о рождении двойняшек в семье Пугачёвой и Галкина потрясающей. «Такие прекрасные новости, гораздо лучше гнусных сплетен о разводе, которые распускала в последнее время бульварная пресса», – отметил Филипп Бедросович в интервью «Русской службе новостей».

Напомним, летом этого года в информационное пространство ворвалась новость о том, что брак Примадонны российской эстрады с шоуменом Максимом Галкиным, якобы трещит по швам. Заголовки «Пугачёва разводится с Галкиным», «Алла Борисовна уходит из-за измен супруга» заполнили новостные ленты. Алла Борисовна решила взять инициативу в свои руки и в одном из интервью пояснила, что её развод с Галкиным – очередной слух, придуманный журналистами. Напомним, Пугачёва и Галкин поженились в конце 2011 года, 6 лет до этого они жили в гражданском браке.

Двойняшки в семье Аллы Борисовны и Максима Александровича – мальчик Гарри и девочка Елизавета – появились на свет 18 сентября от суррогатной матери. В минувшее воскресенье по случаю рождения детей в доме у Пугачёвой и Галкина состоялся праздник. По окончанию торжества Филипп Киркоров в Twitter признался, что «не встречал более счастливой женщины, чем Алла».

Филипп Киркоров, народный артист России:

Это потрясающая новость, потому что Алла всегда хотела полного семейного женского счастья, и она, согласитесь, заслужила это право. Моим детям теперь будет не скучно, это точно. Это лето мы провели с дочкой Кристины Орбакайте Клавой, а теперь у нас ещё пополнение, так что через пару лет откроем свой семейный детский садик.

Напомним, у Филиппа Киркорова также двое детей от суррогатной матери – дочь Алла-Виктория и сын Мартин-Кристин.

Метод суррогатного материнства предполагает, что оплодотворенную яйцеклетку подсаживают другой женщине, которая в будущем вынашивает чужого ребенка. Больше о суррогатном материнстве вы узнаете из видео.