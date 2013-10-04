Коррекционно-развивающему центру для детей-инвалидов в Могилёве городские власти подарили микроавтобус

Новости Беларуси. У детей-инвалидов Могилева появился личный транспорт. Ключи от нового микроавтобуса коррекционно-развивающему центру подарили сегодня представители городской власти. Акция проходит в рамках реализации госпрограммы развития специального образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В могилевском центре обучается порядка 100 воспитанников с особенностями развития. Половина – малыши до трех лет. Транспорт рассчитан на 11 мест. У детей, проходящих обучение в этом центре, появится возможность посещать мероприятия в разных уголках страны. Уже на следующей неделе они поедут в путешествие в дельфинарий. Кроме того, автобус будут использовать для подвоза ребят.

Анна Чачуева, мама:

У нас теперь появится возможность показать детям мир. Чтобы ребята узнали больше, чтобы они больше развивались и знакомились с окружающим миром.

Ирина Никитенко, директор Могилевского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Это существенно облегчит проблемы родителей с доставкой деток в центр. Мы теперь сможем выезжать на различные мероприятия, выставки, благотворительные акции.

Владимир Цумарев, председатель Могилевского городского исполнительного комитета:

За 10 лет работы нашего центра, большое количество детей прошло здесь реабилитацию, они приобрели навыки, почувствовали в себе уверенность. Этот транспорт облегчит родителям труд и обеспечит наиболее полноценный процесс обучения здесь.