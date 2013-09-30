КВН на тему «Правила дорожного движения» прошел в минской школе № 126

Новости Беларуси. В 126-ой школе прошел КВН на тему «Правила дорожного движения». Впервые профилактика детского дорожно-транспортного травматизма проходила в такой форме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пятиклассники разыграли «Визитку», «СТЭМ», «Домашнее задание» – и все на тему соблюдения ПДД. А маленькие зрители не только болели за любимые команды, но и верно отвечали на каверзные вопросы.

Елена Волчек, старший инспектор агитации и пропаганды ОГАИ Фрунзенского района:

Пригласили родителей детей, которые участвуют в КВНе, и зрителей, чтобы показать им нашу работу и работу детей, которая осуществляется в течение года, по изучению правил дорожного движения. Потому что, не секрет для всех, дети, конечно, слушают внимательно педагога, инспектора ГАИ, но пример они берут, к сожалению, иногда плохой и с родителей.