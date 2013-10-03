В Бресте из-за прорыва теплотрассы без отопления остался ясли-сад. Дети замерзают

Новости Беларуси. В Бресте из-за прорыва теплотрассы без отопления остался ясли-сад. В помещении учреждения температура едва ли выше, чем на улице. Потому детям приходится играть в куртках и спать в одежде. Подготовительные работы к отопительному сезону здесь были проведены вовремя, но батареи от этого теплее не стали.
Татьяна Зеленая, воспитатель яслей-сада №55 Бреста:
В группе 12 градусов. 12-14°Ϲ, от солнечности дня зависит. И детей утепляем, родители принесли теплую одежду.
Зарядка, подвижные игры и частые разминки - при 12 градусах тепла рисовать или читать просто невозможно. Руки замерзают. А после сна, чтобы ребята не переохладились, воспитатели вынуждены и вовсе сразу одевать на них верхнюю одежду.
Анастасия Манчак, мама:
В вещах, в колготках, потому что переодеваться деткам холодно. Говорят, что прорвало что-то где-то.
Ольга Ступчик, мама:
Дополнительно одеваем теплее, а вот завтра будем дома. Вообще не пойдем в садик.
От такого развития событий в самом учреждении в шоке: все подготовительные работы провели вовремя и в полном объеме. С понедельника здесь регулярно проверяли батареи, но долгожданное тепло так и не появилось, сообщили ив программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валентина Наумчик, заведующая яслями-садом №55 Бреста:
Еще в августе был подписан акт подготовки к отопительному сезону: была проведена и опресовка и промывка. 30 числа, когда стали подключать дошкольные учреждения, открыли задвижку — вода не пошла. Родители жалуются. Мы сами очень переживаем, но не от нас это зависит.
Андрей Маркитан, сантехник:
Залило весь подвал горячей водой. Это было при опресовке трассы, когда проверяли трассу на атмосферное давление. Ее прорвало.
Об аварии сразу сообщили в жилищно-потребительский кооператив, на чьем балансе числится теплотрасса. Но только с августа много воды утекло в прямом и переносном смысле. А месяц назад в кооперативе и вовсе сменился председатель.
Вера Нахват, председатель жилищно-потребительского кооператива №61 Бреста:
Устранение этого порыва будет стоить приличных денег и, я так понимаю, все затраты опять лягут на плечи ЖСПК. . Вся эта сумма «раскинется» на всех членов, людям придется платить из собственного кармана.
Во время работы нашей съемочной группы на месте прорыва появилась техника, начались восстановительные работы. В Брестском котельном хозяйстве пояснили: сегодня с жилищным кооперативом заключили договор, работы на теплотрассе планируют завершить завтра к обеду. Так что, возможно, хотя бы к концу недели дети в садике перестанут кутаться в теплые куртки.