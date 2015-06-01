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День защиты детей в парке Горького в Минске: рисунки на асфальте, песни и конкурс костюмов

01 июня 2015 18:07
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Новости Беларуси. На праздничную волну в Международный день защиты детей настроились и в столичном парке Горького. Маленькие минчане смогли нарисовать на асфальте свою мечту, спеть и потанцевать.

Здесь же прошел и ежегодный городской семейный праздник «Краски детства».

Для самых маленьких модников и модниц столицы организаторы устроили показ дизайнерской детской одежды и конкурс костюмов. Кроме заряда положительных эмоций все участники получили памятные подарки. А победителям досталась путевка в дельфинарий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Праздничные даты # Дети

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