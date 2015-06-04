Детские лагеря Беларуси перешли на новое меню. Какой рацион диетологи называют самым полезным?

Новости Беларуси. В летний сезон – с новым рационом. Детские лагеря перешли на новое меню. Основу его составляет более калорийная, чем в зимние месяцы, пища. В списке необходимого – овощи и фрукты, а также вода. Кстати, именно такой рацион диетологи называют самым полезным.

Алина Курган, шеф-повар ГУО «Детский сад - начальная школа № 5 Бреста»:

Сегодня мы готовили самое простое, но зато очень калорийное и питательное: салат из свежих овощей, щи.

Словно домашние блюда. Да и как по-другому – на кухне о детском меню здесь заботится «дядя Коля». Так, любя, воспитанники называют местного повара. При этом съемочной группе СТВ признаются: в этот брестский лагерь ходят с удовольствием. Здесь и друзья, и даже еда, словно приготовленная мамой или бабушкой.

Дети:

Некоторые блюда мне даже больше нравятся, чем дома. Например, рыба, потому что у мамы она не такая получается.

Мама, например, готовит не так макароны, как тут.

А ведь такой рацион составляют строго по правилам. Новое меню каждый день. Под счетом все калории.

Галина Третьяк, медсестра ГУО «Детский сад - начальная школа № 5 Бреста»:

У нас блюда из говядины, жирного у нас нет. Летом больше овощей и фруктов.

А ведь рацион детского питания составлять нужно не только в лагерях, но и дома, – заверяют диетологи. Особое внимание – летним месяцам. Побольше воды, белковой пищи. При этом калорийность тоже должна быть выше, чем в зимний сезон.

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания и содействия здоровью, доктор медицинских наук:

Калорийность пищи нужно восполнять в основном за счет свежих овощей, фруктов, ягод – того, что дает нам лето. Кроме того, очень хорошо обогатить рацион ребенка витаминами.

Не только вкусно, но и полезно. О такой формуле питания для детей уже не раз говорили диетологи. В итоге послушали, – утверждают на этой белорусской кондитерской фабрике. Производство запустили летом 2014 года, но уже сегодня ассортимент насчитывает 14 бисквитов.

Вадим Пушка работает здесь с момента открытия. Говорит, в качестве белорусского «кондитерского ноу-хау» уверен. Фору даст любой импортной сладости.

Вадим Пушка, оператор линии упаковки кондитерской фабрики:

Мы можем производить продукцию не хуже, а, может, даже и лучше, чем зарубежные аналоги.

На строительство кондитерской фабрики потратили почти 16 миллионов евро. Реализация инвестпроекта проходит по поручению главы государства в рамках программы развития промышленного комплекса страны. Окупиться он должен в течение 7,5 лет. При этом продукция, обещают специалисты, не будет уступать импортным аналогам. К примеру, из России, Украины или Польши. В будущем предприятие планирует завоевать около 30% отечественного рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Гишкелюк, директор кондитерской фабрики:

Импортозамещение должно быть на первом плане. Если мы можем сегодня выпускать те же бисквитные рулеты, зачем нам покупать их за валюту в России или Украине. Это рабочие места, налоги, сырье наше, которое мы перерабатываем в ту продукцию, которая, по мнениям не только моим, но и покупателей, по качественным и другим характеристикам, не хуже.