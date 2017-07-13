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Экс-президент Бразилии приговорен к 9,5 годам тюрьмы

13 июля 2017 08:07
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Новости Бразилии. Вердикт по делу Лулы да Силвы может полностью изменить расклад политических сил на следующих выборах в Бразилии. Экс-президент страны – представитель левых сил – приговорен к 9,5 годам тюрьмы. Его обвиняли в коррупции и отмывании денег. Адвокаты политика намерены добиваться оправдания, называя расследование политически мотивированным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на вердикт, Лула да Силва остается самым популярным политиком в стране. По данным опроса авторитетного социологического центра, за него готовы проголосовать до 31% избирателей – больше, чем за любого другого возможного кандидата.

# Коррупция

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