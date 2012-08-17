Прямой эфир

Благотворительная акция в Пуховичском районе: помоги собрать учащихся приюта к школе

17 августа 2012 15:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Благотворительная акция стартовала в Пуховичском районе. Накануне нового учебного года сотрудники районного социально-педагогического центра обратились к жителям  Марьиной Горки с просьбой помочь собрать учащихся Дубровского приюта к школе. Организаторы акции призывают всех небезразличных чужому горю людей принести в центр школьную одежду, обувь или канцелярские товары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Тимакова, исполняющий обязанности директора Пуховичского районного социально-педагогического центра:
К сожалению, есть дети, обделённые любовью своих родителей. Мы организовываем эту акцию с целью, чтобы люди небезразличные помогли таким детям собраться в школу.

 В конце августа всех неравнодушных жителей города пригласят на благотворительный праздник.

# Благотворительная акция # Дети # Благотворительность

Другие новости рубрики

Все новости
17 августа 2012 06:42

17 августа в Столине откроется первый в районе детский дом семейного типа

08 августа 2012 19:50

Создан первый в Беларуси детский путеводитель по миру искусства

08 августа 2012 10:34

В Минске 22-летний студент-педофил отслеживал жертв на детских площадках через бинокль. Пострадали 10 мальчиков