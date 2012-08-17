Благотворительная акция в Пуховичском районе: помоги собрать учащихся приюта к школе

Новости Беларуси. Благотворительная акция стартовала в Пуховичском районе. Накануне нового учебного года сотрудники районного социально-педагогического центра обратились к жителям Марьиной Горки с просьбой помочь собрать учащихся Дубровского приюта к школе. Организаторы акции призывают всех небезразличных чужому горю людей принести в центр школьную одежду, обувь или канцелярские товары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Тимакова, исполняющий обязанности директора Пуховичского районного социально-педагогического центра:

К сожалению, есть дети, обделённые любовью своих родителей. Мы организовываем эту акцию с целью, чтобы люди небезразличные помогли таким детям собраться в школу.

В конце августа всех неравнодушных жителей города пригласят на благотворительный праздник.