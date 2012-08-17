17 августа в Столине откроется первый в районе детский дом семейного типа

Новости Беларуси. В Столине 17 августа откроется первый в районе детский дом семейного типа. Строительство двухэтажного особняка в райцентре велось в течение года и финансировалось за счет бюджетных средств по Президентской программе «Дети Беларуси». В общей сложности затраты на строительство и обустройство составили 680 миллионов рублей. В новом доме поселится семья, в которой пять приемных детей. В целом для Брестской области это будет уже 23-ий детский дом семейного типа. Сейчас в регионе строятся еще пять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.