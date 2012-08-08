Создан первый в Беларуси детский путеводитель по миру искусства

Новости Беларуси. Первый в Беларуси детский путеводитель по миру отечественного искусства издан в столице. Глянцевый гид знакомит маленьких посетителей с работами, представленными в Национальном художественном музее Беларуси. Рассказ о творчестве мастеров кисти и особенностях жанров ведется в адаптированной для детей форме. К слову, издание иллюстрировано не только шедеврами известных художников: экскурсию в мир прекрасного сопровождают забавные персонажи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Резник, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Страницы в нашем путеводителе цветные, соответсвенно залам: в зале 18 века один цвет, 19-нач. 20-го вв. – другой. И ребёнок, которого заинтересовала картина, сможет искать ее по цвету страниц путеводителя, даже если он ещё не умеет читать.