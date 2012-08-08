В Минске 22-летний студент-педофил отслеживал жертв на детских площадках через бинокль. Пострадали 10 мальчиков

Новости Беларуси. В Следственном комитете Беларуси завершили расследование уголовного дела о педофилии. Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

Своих жертв 22-летний студент отслеживал в Минске на детских площадках через бинокль. От действий педагога-психолога пострадали 10 мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет. Педагог досконально изучал теорию детской психологии, причем втирался в доверие не только к подросткам, но и к их родителям.

Старшекурсник умудрился трудоустроится в одну из столичных школ. В связи с этим Министерству образования рекомендовано пересмотреть критерии подбора кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе следствия проведено более 100 допросов, получены заключения различных экспертиз. Обвиняемый признан вменяемым, однако сам вины своей не признает.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Являясь студентом Белорусского государственного университета, он был принят на работу в учреждение образование. Высматривал жертв на детских площадках, стадионах у школ. И уже впоследствии вступал с ними в контакт, разговаривал, становился для них другом. И, в общем, используя психологические приемы, оказывал влияние на детей.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру для решения вопроса о направлении в суд.