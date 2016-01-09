Бизнесмены Витебской области в рамках акции «наши дети» посетили Сенненскую школу-интернат

Новости Беларуси. Бизнес – детям. Сотни тысяч человек по всей стране успели принять участие в акции «Наши дети». Создают праздничную атмосферу тем, кто в ней особо нуждается, не только чиновники.

Спортсмены, волонтеры, представители предприятий и, конечно же, частных структур не забывают творить добрые дела. 9 января бизнесмены Витебской области посетили Сенненскую школу-интернат, где воспитывается больше сотни ребятишек.

Помимо подарков гости привезли детям новогодний спектакль и незабываемое представление. В благодарность бизнесменам провели экскурсию по школе и показали, что умеют делать дети своими руками.

Для воспитанников школы-интерната это последний утренник в рамках акции «Наши дети» в 2016 году. Однако бизнесмены Витебской области еще продолжат творить добрые дела до конца января.

Николай Мартынов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Не только в одних деньгах нужно измерять эту помощь. Самое главное, чтобы было общение и понимание, чтобы мы могли с детьми найти нить соприкосновения, настроить их на хорошие дела.

Дмитрий Талан, член Ассоциации нанимателей и предпринимателей Витебской области:

Я бы не делил государство и бизнес. Я считаю, что здесь должен быть некий социальный вклад каждого человека как личности. Если мы, каждый по чуть-чуть, что-то будем делать, не будем делить по частям, я думаю, все тогда будет хорошо.