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Бизнесмены Витебской области в рамках акции «наши дети» посетили Сенненскую школу-интернат

09 января 2016 16:31
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Новости Беларуси. Бизнес – детям. Сотни тысяч человек по всей стране  успели принять участие в акции «Наши дети». Создают праздничную атмосферу тем, кто в ней особо нуждается, не только чиновники.

Спортсмены, волонтеры, представители предприятий и, конечно же, частных структур не забывают творить добрые дела. 9 января бизнесмены Витебской области  посетили Сенненскую школу-интернат, где воспитывается больше сотни ребятишек.

Помимо подарков гости привезли детям новогодний спектакль и незабываемое представление. В благодарность бизнесменам провели  экскурсию по школе и показали, что умеют делать дети своими руками.

Для воспитанников школы-интерната это последний утренник в рамках акции «Наши дети» в 2016 году. Однако бизнесмены Витебской области еще продолжат творить добрые дела до конца января. 

Николай Мартынов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Не только в одних деньгах нужно измерять эту помощь. Самое главное, чтобы было общение и понимание, чтобы мы могли с детьми найти нить соприкосновения, настроить их на хорошие дела.

Дмитрий Талан, член Ассоциации нанимателей и предпринимателей Витебской области:
Я бы не делил государство и бизнес. Я считаю, что здесь должен быть некий социальный вклад каждого человека как личности. Если мы, каждый по чуть-чуть, что-то будем делать, не будем делить по частям, я думаю, все тогда будет хорошо.

# Благотворительная акция # Дети # Благотворительность # Николай Мартынов

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