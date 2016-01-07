Съесть арбуз с кожурой и прославиться на весь мир: история 10-летнего болельщика

Новости Австралии. Мальчик по имени Митч, пришедший на матч по крикету в Мельбурне, прославился на весь мир. Юный болельщик так увлекся происходящим на поле, что съел половину арбуза вместе с кожурой.

Вот он кусает большую ягоду, словно это всего лишь огромное яблоко, пережевывает и вновь принимается за трапезу.

Процесс поедания запечатлели телекамеры, и мальчик вмиг стал звездой не только в своей стране, но и во всем мире.