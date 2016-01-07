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Съесть арбуз с кожурой и прославиться на весь мир: история 10-летнего болельщика

07 января 2016 17:39
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Новости Австралии. Мальчик по имени Митч, пришедший на матч по крикету в Мельбурне, прославился на весь мир. Юный болельщик так увлекся происходящим на поле, что съел половину арбуза вместе с кожурой.

Съесть арбуз с кожурой и прославиться на весь мир: история 10-летнего болельщика-1

Вот он кусает большую ягоду, словно это всего лишь огромное яблоко, пережевывает и вновь принимается за трапезу.

Процесс поедания запечатлели телекамеры, и мальчик вмиг стал звездой не только в своей стране, но и во всем мире.

Съесть арбуз с кожурой и прославиться на весь мир: история 10-летнего болельщика-4


Источник фото: twitter.com/Andrew_Nelson9

Теперь Митч частый гость телевизионных передач, и за несколько дней ему пришлось съесть не один арбуз. Куда бы мальчик не приходил, везде просят продемонстроировать «навыки».

Кстати, Митч оказался сыном австралийского радиоведущего Тони Шибечи.

Похоже, отец сказал ему: «Прежде чем приступить к торту и чипсам, тебе нужно доесть весь арбуз», – шутят пользователи соцсетей.

Тем временем в Twitter набирает популярность хэштег #watermelonboy (#арбузныймальчик).

Съесть арбуз с кожурой и прославиться на весь мир: история 10-летнего болельщика-7

В Сети также появилось огромное количество мемов.

К счастью, Митч не обижается и относится к ним с юмором.

Митч:
Но я ведь не герой. Я просто обыкновенный ребенок, каких много. 

# Приколы # Дети # Фотофакт # Тони Шибечи

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