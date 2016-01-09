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  • Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик – об акции «Наши дети» и способах поддержки талантливой молодежи

Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик – об акции «Наши дети» и способах поддержки талантливой молодежи

09 января 2016 16:13
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. В котором отгремели праздничные салюты. Мы встретили 2016. И в первые его минуты вы выслушали от своих родных, друзей и близких самые наилучшие пожелания. И мы хотим присоединиться к ним.

Поздравляем вас с наступившим Рождеством и Новым годом! Пусть исполнятся все загаданные вами желания. Мира в ваших семьях, спокойствия на работе и, конечно же, финансового благополучия!

Замечательные праздники, которым больше всего, наверно, радуются дети. Ведь это и зимние каникулы, и, конечно же, заветные подарки под елкой. И эту радость приносим им мы, взрослые.

Сегодня поговорим о большом внимании, которое большой город оказывает ребятам, особенно тем, кто в силу сложившихся обстоятельств остался без  внимания родителей.  Как же для них совершается новогоднее волшебство?

Об исполнении детских желаний, о заботе и внимании в эти рождественские дни говорим с председателем комитета по образованию Мингорисполкома Михаилом Мирончиком. 

# Дети # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Михаил Мирончик

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