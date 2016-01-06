Участники Рождественского хоккейного турнира 6 января навестили воспитанников Радошковичской школы-интерната

Новости Беларуси. 6 января команды-участницы Рождественского турнира навестили детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Сегодня утром хоккеисты побывали в гостях у воспитанников Радошковичской школы-интерната. Спортсмены привезли с собой подарки, а детишки в ответ устроили для гостей яркое новогоднее представление. Но самой большой ценностью стали незабываемые впечатления и яркие эмоции. Ведь малыши, как и хоккеисты, готовились к этой встрече очень тщательно.

Дима смело берет инициативу в свои руки. Его не смущает ни разница в возрасте, ни языковой барьер. Еще бы – такая встреча выпадает раз в год! Участники Рождественского турнира 6 января в гостях в школе-интернате. Впечатлений масса и у хоккеистов, и у ребят.

Воспитанники Радошковичской школы-интерната:

Я люблю хоккей. Буду болеть за всех, кто играет.

Хочу побывать на хоккее и там участвовать.

Мечта маленького Никиты исполнится. Ребят пригласили на финал Рождественского турнира. На этом сюрпризы не закончились. Хоккеисты подарили детям компьютеры, игрушки и, конечно, коньки. Кстати, возле школы уже залили каток, и многие опробовали первый лед.

Ксения Голуб, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Сейчас это большой праздник, которого очень ждут и белорусские дети, и хоккеисты из команд-участниц Рождественского турнира. Это куча положительных эмоций, не говоря о подарках, это живое общение, которое доставляет огромную всем радость.

Благотворительная акция «Рождественская традиция» проходит уже в четвертый раз. Ее организаторы – Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси – оказали финансовую помощь детскому дому в размере 300 миллионов рублей. Но, как отметили и организаторы, и хоккеисты, главное сегодня — внимание и забота, в которой эти дети нуждаются особенно сильно.

Мартин Цвикл, член команды по хоккею Германии:

Я первый раз в Беларуси и эта встреча с детьми очень тронула мое сердце, потому что это очень важно, что мы уделяем время детям и именно так проводим новогодние праздники.

Омар аль-Шамси, игрок команды по хоккею Объединенных Арабских Эмиратов:

Я второй раз здесь, и это честь для меня разделить праздники с этими детьми. Меня переполняют чувства, я бы хотел как можно чаще приезжать к этим детям и разделять с ними праздник. Это на самом деле непередаваемые эмоции.

Тем временем ребята решили скрепить дружбу с хоккеистами необычным способом. В этих ладошках самые сокровенные желания. За совместным творчеством идет и спортивный разговор. У сборной Словакии сегодня появились преданные болельщики.

Хоккеисты не спешили покидать детский дом. Хотя многих сегодня ждали выходы на лед. Впрочем, это и понятно. Дети просто не отходили от спортсменов ни на шаг. Фотографии, подарки, общение – эта встреча всем запомнится надолго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.