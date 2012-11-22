Безопасность детей на дороге: на борьбу с нарушителями вместе с ГАИ вышли стопмены и родительские дружины

Новости Беларуси. История не учит. В Гродно лихач не пропустил на пешеходном переходе троих детей. За это получил максимальное наказание – лишение прав на два года и штраф – два миллиона рублей. Усиление мер безопасности на дороге лихачей не останавливает. На борьбу с нарушителями вместе с ГАИ вышли стопмены и родительские дружины.

За неделю фликеры заняли первую строчку в хит-параде продаж. Выбирать полезную покупку Асия Александровна отправилось вместе с внуком.

Спрос рождает предложение. Причем, как отметили в магазине, некоторые родители берут фликеры оптом. По 20-30 штук. Сразу на весь класс.

Ольга Новицкая, продавец:

Мы заказали еще несколько партий таких же фликеров.

От эксперимента до правила. За дорожной безопасностью у школ следят старшеклассники. В зоне внимания так называемых «стопменов» пешеходные переходы около учебных заведений. Проехать автомобили могут лишь после того, как пропустят школьников и получат зеленый свет от юных инспекторов.

В разных интерпретациях, но цель едина. В одном из столичных учреждений образования перейти дорогу детям помогают дружинники. До и после занятий. В бригаде добровольцев уже более 70 человек: от водителей до руководителей предприятия. По отлаженной схеме работают не первый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дружинник:

График на месяц, проходит инструктаж. Распределяем кто где будет.

Одно название и одна проблема на двоих. О переулках первом и втором Можайском мы узнали от наших телезрителей. Дорога здесь: пешеходная зона и трасса одновременно, а в эпицентре всего – школа.

Эпизоды, ставшие привычными для жителей, попадают в объектив нашей камеры. Дети возвращаются со школы, той же дорогой возвращаются взрослые. На авто. Тротуара, который оградил бы пешеходов, здесь нет.

Дети:

Тут тротуары плохие. Они вообще тут видят только дорогу и едят.

Здесь когда-то ехал черный джип. Он меня чуть не сбил. Там какая-то тетя была.

Как обезопасить себя на дороге, детям регулярно говорят учителя. Плюс к этому фликер, уже ставший частью школьной формы. В данном контексте хорошо, что учебное заведение работает только в первую смену и вечером ребятам не приходится делить опасный участок с автомобилистами.

На пешеходном переходе в Гродно беды ничего не предвещало. Вот только попытка пересечь его едва не стоила трем школьницам жизни. Девочки вовремя остановились перед машиной, проигнорировавшей пешеходов.

Евгений Дудко, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Максимальная мера административного воздействия на данного водителя – лишение водительского удостоверения до двух лет, а также штраф до двух млн рублей.

А это видео менее чем за сутки взорвало Интернет. Мать с коляской и двумя детьми буквально вылетела на красный. Избежать трагедии удалось чудом.

Интернет-пользователь:

Да она неслась даже не по пешеходному переходу, она к нему даже не дошла, а летела по диагонали, подставляя собственных детей.

Вот так и выходит. С одной стороны – все меры по повышению безопасности, с другой – надежды на авось. Вопрос в цене, которую приходится платить, особенно когда на кону самое дорогое.