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Шокирующее видео. В Гродно на трех школьниц несется автомобиль!

22 ноября 2012 11:37
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Новости Беларуси. Попытка перейти дорогу по пешеходному переходу едва не стоила жизни трем гродненским школьницам. Видеоролик разместил в Интернете возмущенный водитель, чей видео-регистратор запечатлел случившееся.

Видно, как три девочки стоят на тротуаре, ожидая, остановки машин перед переходом. Автомобиль, ехавший по правой крайней полосе, остановился, чтобы пропустить детей. А Ford, который двигался по крайней левой, чуть не сбил школьниц прямо посреди перехода. Каким-то чудом девочки вовремя остановились. 

Реакция ГАИ на видеоролик оказалась быстрой и жесткой: за создание аварийной обстановки у водителя «Форда» отберут права на два года и назначат штраф в 2 миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Гродно # Дети

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