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Все больше стопменов появляется у белорусских школ

22 ноября 2012 11:32
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Новости Беларуси.  В Минской области дорогу ученикам помогают переходить старшеклассники. Дежурство организовано ежедневно - до и после уроков.

В прошлом году в школах пристоличья такое нововведение было скорее экспериментом. Сейчас это уже правило.  Водители, игнорирующие действия стопменов, привлекаются к административной ответственности. В числе обязанностей «помощников ГАИ» также проверка наличия фликеров у школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сугак, начальник отделения ГАИ Пуховичского РОВД Минской области:
Родителям, в первую очередь, как пройти проезжую часть, обязательно проверить наличие световозвращающего элемента. Обязательно, чтобы ребенок перезвонил родителям, когда он придет в школу. Нарушение правил стоянки возле школ, то, что сами родители нарушают, они привозят детей и ставят машины там, где транспортное средство может послужить причиной ДТП.

# Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # Дети

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