Все больше стопменов появляется у белорусских школ

Новости Беларуси. В Минской области дорогу ученикам помогают переходить старшеклассники. Дежурство организовано ежедневно - до и после уроков.

В прошлом году в школах пристоличья такое нововведение было скорее экспериментом. Сейчас это уже правило. Водители, игнорирующие действия стопменов, привлекаются к административной ответственности. В числе обязанностей «помощников ГАИ» также проверка наличия фликеров у школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сугак, начальник отделения ГАИ Пуховичского РОВД Минской области:

Родителям, в первую очередь, как пройти проезжую часть, обязательно проверить наличие световозвращающего элемента. Обязательно, чтобы ребенок перезвонил родителям, когда он придет в школу. Нарушение правил стоянки возле школ, то, что сами родители нарушают, они привозят детей и ставят машины там, где транспортное средство может послужить причиной ДТП.