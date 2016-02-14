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Под Гродно едва не утонул рыбак. Пострадавшего спасли

14 февраля 2016 13:59
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Новости Беларуси. У деревни Беляковщина под Гродно едва не утонул рыбак. Мужчина  провалился под лед. Его спасло лишь то, что ЧП на озере увидел случайный свидетель и незамедлительно сообщил об этом в МЧС. Пострадавшего достали при помощи спасательной доски и веревки. Мужчина  госпитализирован в больницу с переохлаждением.

Накануне в Полоцком районе утонул 61-летний житель Новополоцка. Разыскивали его сутки. А месяц назад в Гомеле погиб рыбак на реке Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Утопления

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