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Педагогический марафон, посвященный совершенствованию системы работы с одаренными детьми, проходит в Минской области

22 ноября 2012 13:26
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Новости Беларуси. В Минской области проходит педагогический марафон, посвященный совершенствованию системы работы с одаренными детьми. Эффективные пути распознавания вундеркиндов и дальнейшее развитие их творческого и интеллектуального потенциала – на это направлен ​​марафон.

Специалисты обмениваются своими мнениями и опытом, причем не только на специальных встречах, но и он-лайн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня в области сотни талантливых школьников и дошколят. Причем не только в традиционных творческих областях как музыка, живопись или хореография. Педагоги замечают: все больше детей имеют тягу к учению.

# Дети # Одаренная молодежь

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