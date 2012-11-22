Педагогический марафон, посвященный совершенствованию системы работы с одаренными детьми, проходит в Минской области

Новости Беларуси. В Минской области проходит педагогический марафон, посвященный совершенствованию системы работы с одаренными детьми. Эффективные пути распознавания вундеркиндов и дальнейшее развитие их творческого и интеллектуального потенциала – на это направлен ​​марафон.

Специалисты обмениваются своими мнениями и опытом, причем не только на специальных встречах, но и он-лайн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня в области сотни талантливых школьников и дошколят. Причем не только в традиционных творческих областях как музыка, живопись или хореография. Педагоги замечают: все больше детей имеют тягу к учению.