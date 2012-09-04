Акция «Соберем ребенка в школу» прошла в Центре детской онкологии и гематологии в Боровлянах

Новости Беларуси. Специальную акцию «Соберем ребенка в школу» устроили для пациентов центра детской онкологии и гематологии в Боровлянах. Представители крупных организаций страны, управления внутренних дел области и артисты белорусского эстрады посетили заведение с благотворительной миссией.

6- и 7-леток торжественно посвятили в первоклассники и абсолютно всем маленьким пациентам, а таких около 100 человек, вручили канцелярские принадлежности и лакомства. Кроме того, участники акции заранее собрали около пяти миллиардов рублей. На эти средства для пациентов центра онкологии и гематологии они приобретут средства гигиены, телевизоры и ряд других подарков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Светлана Берогейко, сотрудница банка:

Приятно, что сегодня в зал постарались прийти максимально все детки. Мы никого не оставили в обиде: ребята-волонтеры поздравили в палатах маленьких деток с наступившим учебным годом.

Наталья Герсовская, завуч учебного комбината при Боровлянской средней школе Минского района:

Они с нетерпением ждут, и не только первоклашки. Ко мне подходили повзрослее и спрашивали, когда будет праздник.

Виктория, певица:

Каждый ребенок должен почувствовать, что его поздравляют с этим праздником, что в честь этого праздника поются песни, делаются программы. А детки в больница должны понимать, что с ними тоже есть люди, которые готовы подарить им этот праздник, что они здесь не одни, что все мы с ними, все мы хотим, чтобы они обязательно были здоровенькими, крепенькими.

Александр Волков:

Я хочу научиться писать. А то у меня буквы все в одну сторону смотрят. И цифры так же.