В минских детских парках курят, продают алкоголь и кормят детей взрослым меню

В детском парке развлечений настоящий мир заманчивых предложений и разгул для детского «хочу». В общем, бизнес-насос включен на полную – держи карман шире. Мама Таня и 7-летняя дочь Варвара – здесь частые посетители.

Мама Таня:

В плане питания все одинаковое. Если картошка, то, как правило, фри или нечто замороженное. Есть и для взрослых. Но для детей почти то же самое, только более облегченное: меньше майонеза, соли.

Не будем грешить, в кафе детского парка все-таки есть детское меню.

Виктор Маслов, арт-директор парка развлечения:

Есть и супчики, в том числе самые нелюбимые – молочные. Есть и горячие, и холодные закуски.

Пока мы изучали детский ассортимент у прилавка, наткнулись на не менее интересный гастрономический объект: барный шкаф с алкоголем. Выходит, в детском парке и впрямь – все включено. Развлекая детей, могут и развлечься родители? Выясняем: здесь даже лимита, а-ля после третьей не наливать, нет. Выходит, и тут только совесть – лучший контролер.

Виктор Маслов, арт-директор парка развлечения:

Я считаю, что это нормальный момент, когда дети совместно с родителями отдыхают. И, работая педагогом, я считаю, это должно быть в каждом парке, чтобы дети могли смотреть на своих родителей, ведь у нас в парке есть и детское шампанское, и тем самым делать для себя выводы.

Сергей Шитиков, исполняющий обязанности директора кафе:

Запрещено, к сожалению, в парке Горького распивать и продавать спиртное.

Хотелось бы попросить помощи у сил города, чтобы разрешили хоть как-то продавать, хотя бы пиво.

Не так давно в детском парке Горького пропал единственный легальный пивной остров. Его поглотила единая территория трезвости.

Сергей Шитиков, исполняющий обязанности директора кафе:

Меню демократичное: нет деление на детское/взрослое. Оно сделано для всех.

Единственный поставщик детских перекусов – палатки и лотки. Там плотно, а, главное, полезно подкрепиться детскому организму особо нечем: поп-корн, сладкая вата, слойки. Между тем в Беларуси уже 14% школьников с избыточной массой тела, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Посетитель парка:

Там было написано «Детское кафе». Мы прошли, один указатель увидели, прогулялись, ничего не увидели. Купили хот-доги, сядем на скамейку и будем кушать.

Детский парк. Зона некурения. День. Наша охота на нарушителей завершилась уже через 10 минут. Насчитали порядка 15 заядлых.

А вот еще один наш эксперимент. Из разряда «как быстрее вкусить плод взрослого греха и кто в этом поможет». 16-летняя Женя отправляется на контрольную закупку. Список всего из трех пунктов: пиво покрепче, сигареты и энергетик (он вообще для несовершеннолетних не запрет). Кто же в торговой сети слабое звено?

На третьем заходе подросток все-таки отоваривается. Пиво и сигареты – лекции об их вреде уже прочитаны неоднократно. А вот окрыляющий энергетический напиток? Два года назад это угощение убило 17-летнюю россиянку.

Евгений Голубицкий, врач психиатр-нарколог:

Четыре баночки энергетика могут привести к передозировке кофеином. Например, это может выражаться в судорогах, нарушении работы ритма сердца.

Откупоривают железную баночку для круглосуточного развлечения: напиток придает силы и превращает ночь в бессонную.

А вот если бы наша 16-летняя Женя выпила все, что купила (и крепкое пиво, и энергетик), то от такого коктейля эффект был бы непредсказуемым.

Евгений Голубицкий, врач психиатр-нарколог:

За счет стимулирующего эффекта кофеина алкогольное опьянение смазывается, человек не контролирует, не отслеживает изменения в организме.

Сделала бы продавец такое «доброе дело», будь по ту сторону прилавка ее ребенок, остается загадкой.