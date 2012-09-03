Новости Беларуси. В Минске возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, который пытался совратить девочек 7 и 8 лет.

Трагедия едва не случилась в минувший вторник. В тот день неизвестный заманил детей в лесной массив, где попытался надругаться над ними. Все происходящее он снимал на фотокамеру. Девочек спас случайный прохожий, который бросился им на помощь. Тогда насильнику удалось скрыться. Убегая, он обронил фотоаппарат, что и стало главной уликой в деле.

Милиция обратилась за помощью к гражданам и уже в пятницу подозреваемый был задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске задержан маньяк-педофил, орудовавший в районе Степянки

31 августа задержан преступник по делу о развратных действиях в отношении двух малолетних девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина познакомился с девочками 7 и 8 лет на улице. Угощал сладостями, ежедневно встречал и давал деньги на покупку раскрасок и разных вкусностей. Дружба с новым знакомым не предвещала ничего горького, пока он не вошел в доверие к школьницам. 28 августа молодой мужчина заманил их в парк по улице Карвата. И все «недетские» сцены запечатлел на фотоаппарат.

Жительница района улицы Карвата:

Там фотографии разные: детки и 6 лет, и всякая похабщина. Страшно, конечно. Не знаю, даже теперь внука не смогу отпускать. Раньше мы его на стадионе гулять разрешали...

Дело было днем и, к счастью, неподалеку оказался прохожий. Увидев происходящее, он бросился к насильнику. В спешке у беглеца выпал фотоаппарат. Эта и помогло следствию. На нескольких снимках — молодой человек, еще на двух других фото — фрагменты интерьера.

Жительница района улицы Карвата:

По квартирам ходили, показывали фото, опрашивали. У нас спокойный район... Я вчера пришла, посмотрела объявление о случившемся и жахнулась. Сейчас рассказываю, и у меня все прямо кипит внутри. Это же такое... а у меня внучек много, бегают по улице. Страшно сейчас.

Примерно 25 лет, среднего телосложения, рост 175 сантиметров - приметы подозреваемого в преступлении сегодня утром выложили в интернете и озвучили по радио. Столичная милиция была весь день в поисках маньяка. Сознательные прохожие подозрительно рассматривали каждого мужчину с усами, в черных брюках, белой рубашке и темно-бежевой ветровке. Правоохранители составили фоторобот и вышли на след предполагаемого преступника.

Анна Чиж-Литаш, старший инспектор Партизанского РОВД Минска:

Сотрудниками уголовного розыска Партизанского РОВД столицы задержан 29-летний минчанин. Ранее не судимый. Работает в банковской сфере. На данный момент мужчина свою вину признал. Сейчас проводятся проверочные действия. Впоследствии он будет привлечен к уголовной ответственности. На поисках была задействована вся милиция района, также милиция города.