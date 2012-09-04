Колбасные изделия для детей в Беларуси будут выпускать по отдельному Госстандарту

Новости Беларуси. В Беларуси впервые введен Госстандарт на производство колбасных изделий для детей. Установлены жесткие требования к сырью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, снижено содержание соли, специй, в два раза уменьшено допустимое количество консерванта и стабилизатора цвета. Кроме того, не допускается использование генетически модифицированного и замороженного более одного раза сырья, а также искусственных ароматизаторов и синтетических красителей.

Согласно новому стандарту, маркировка на упаковке изделия должна содержать указание, что продукт предназначен для питания детей дошкольного и школьного возраста.