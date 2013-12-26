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С праздниками воспитанников вспомогательной школы-интерната № 7 поздравил Александр Радьков

26 декабря 2013 13:28
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Новости Беларуси. Эстафету новогодней акции «Наши дети» подхватили 26 декабря и во вспомогательной школе-интернате № 7. Здесь обучаются и воспитываются 145 детей с особенностями развития.

Праздник посетил председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Радьков. В подарок ребята получили телевизор и наборы сладостей. Дети вместе с учителями подготовили яркие красочные номера с конкурсами, танцами и песнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети:
Мероприятие мне очень понравилось. Оно ежегодно проходит, педагоги очень стараются, вкладывают в это очень много сил.

Мне понравилось, как Дед Мороз здесь был со Снегурочкой. Танцевали все.

Александр Радьков, председатель РОО «Белая Русь», первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Мы с удовольствием включились в президентскую акцию «Наши дети». Никто не забыт, и в этом сила акции. В детском доме, в приемной семье, в обычной семье, в школе, в детском саду. И вот глядя на эти радостные лица, на то, как они одеты, как они организованы, как-то чувствуешь, что страна заботится о детях.

# Благотворительная акция # Александр Радьков # Администрация Президента Республики Беларусь # Дети # Фотофакт # Благотворительность # РОО «Белая Русь»

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