Представители Следственного комитета поздравили с праздниками пациентов 3-й детской больницы в Минске

Новости Беларуси. Благотворительная акция продолжает шагать по стране. Она уже объединила сотни белорусских ребят. Подарки накануне Нового года получили и пациенты 3-й детской больницы в Минске.

Поздравить малышей с праздниками туда приехали представители Следственного комитета. Ребята подготовили для них представление, а после получили сладкие подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Волков, первый заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь:

В Следственном комитете уже стало доброй традицией участвовать в новогодней благотворительной акции «Наши дети». Мы приходим в гости к ребятам, которые, к сожалению, обделены родительским теплом либо в эти праздничные дни борются с болезнью. Конечно же, мы, взрослые, хотим, чтобы все эти дети выздоравливали, росли умными, добрыми, а самое главное счастливыми. Поэтому важно подарить им праздник, чтобы в Новый год никто из них не остался без внимания и подарка. Ведь они ждут этого праздника, как ждут его все дети на свете и верят в чудо и волшебство, которое обязательно должно произойти в новогоднюю ночь.