Акция «Наши дети» прошла в Бобруйской школе-интернате для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Новости Беларуси. Снова новогодние подарки: благотворительная акция «Наши дети» продолжается в социальных приютах, школах и интернатах. Эстафету подхватили в Бобруйске. Благотворительный марафон организовали в школе-интернате для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравить воспитанников, а их более сотни, в преддверии новогодних праздников приехали председатель правления Нацбанка Надежда Ермакова и замминистра промышленности Павел Утюпин. Гости подарили ребятам сладости, книги, спортивный инвентарь и мягкую мебель. Воспитанники школы-интерната подготовили ответный подарок – новогоднее представление.

Артем Бурак, воспитанник Бобруйской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

Мы очень рады, когда приезжают гости и встречают Новый год. Приезжайте почаще.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы как можно меньше было таких детских домов. Пускай будет больше приемных семей. И вот этот праздник, сегодняшний, новогодний, пускай всем подарит радость того, что дети найдут свою семью. Приемную, но семью.