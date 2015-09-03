12-летний мальчик из Жодино поступил в медуниверситет и мечтает выступить на «Олимпиаде-2020» в Токио
Новости Беларуси. Тимур Сушко в этом году окончил школу и поступил в Белорусский государственный медицинский университет. Юному жителю Жодино всего 12 лет.
Тимур не без гордости отмечает: «Я – студент лечебного факультета Белорусского Государственного медицинского университета!». И верит, что уже не за горами тот час, когда он будет спасать человеческие жизни.
Уже после первого класса он перепрыгнул несколько классов вперед и стал учиться с теми, кто был старше на два-три года. После пятого класса мальчика перевели в седьмой, из седьмого – в девятый, а затем и в одиннадцатый.
В какой-то момент Тимур стал обучаться по индивидуальной программе, на дому. Раз в четверть успешно сдавал экзамены.
Тимур Сушко (в интервью «7 дней»):
Подготовиться к ЦТ мне помогли прежде всего знания, полученные в школе. Кроме того, дополнительно по химии и биологии я занимался с преподавателями очень высокого уровня. Так что к тестированию подошел с хорошим багажом знаний. Экзамены ЦТ я бы не назвал сложными, наоборот, они мне показались проще, чем задание на предварительном тестировании.
Отличных результатов мальчик добился и в спорте. В его копилке более 125 медалей и 30 кубков, полученных на республиканских и международных соревнованиях по плаванию. И на этом Тимур не собирается останавливаться. Он планирует не только осваивать программу медицинского университета, но и готовиться к участию в Олимпиаде-2020 в Токио.
Тимур верит в то, что сможет открыть лекарства от неизлечимых болезней и новые методы их лечения, чтобы спасти многие жизни. Говорит, «с самого раннего детства хотелось быть полезным миру и людям».
Тимур Сушко (в интервью «7 дней»):
Осознание того, что люди умирают, подтолкнуло меня к выбору дальнейшей профессии. Я решил стать врачом и изобрести эликсир вечной молодости, чтобы люди на Земле жили долго и не болели. Верю в то, что смогу открыть лекарства от неизлечимых болезней и новые методы их лечения, которые спасут многие жизни. Буду стараться делать все возможное, чтобы всем, обратившимся ко мне за помощью, было хорошо и спокойно за себя и своих близких. Мечтаю через всю свою жизнь пронести слова клятвы Гиппократа: «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного!».
В прошлом году мы рассказывали о еще одном юном талантливом белорусе. Вундеркинд из Могилева Валентин Дорофеев мечтает получить Нобелевскую премию и купить красный Ferrari... маме.
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