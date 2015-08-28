Члены Совета республики из Гродненской области посетили городской детский дом

Новости Беларуси. Воспитанники Гродненского городского детского дома принимали у себя гостей. Члены Совета республики, представляющие Принеманский регион, приехали не с пустыми руками. Поздравив ребят с наступающим новым учебным годом, сенаторы вручили им сертификат на покупку спортивной формы и канцелярских товаров.

В свою очередь, дети вместе с педагогами провели для парламентариев ознакомительную экскурсию, рассказали, чем любят заниматься, как проводят свободное время. После гости организовали для ребят сладкий стол. А на прощание по традиции все вместе сфотографировались на память, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Долгошей, член Совета республики Национального собрания Республики Беларусь:

Маленькой помощи не бывает, поэтому любая помощь детям такой социальной категории всегда весома, всегда значима. И это стало уже традицией.

Светлана Ковшик, воспитанница «Детский дом города Гродно»:

Спортивный костюм – еще один большой плюс для нас. Нам пригодятся и к школе, и мы занимаемся здесь спортом.

Павел Четверик, директор «Детский дом города Гродно»:

Самое главное – это внимание. Внимание к нашим деткам таких людей, которые, прекрасно мы знаем, насколько постоянно заняты, сколько у них работы. Но, тем не менее, они всегда находят время. И это уже не первый раз, это стало традицией, что они приезжают сюда и общаются с нашими детьми, смотрят, любуются, радуются и живут душой вместе с нами. Это очень важно для наших деток.