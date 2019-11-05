Водители должны пользоваться европротоколом при мелких ДТП. В чем его преимущество

Часто ли пользуются европротоколами в Беларуси, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Это очень актуальный вопрос, особенно для зимы. С учетом того, что происходит ряд мелких ДТП из-за несоблюдения дистанции, бокового поворота, тормозной путь совершенно иной нежели в теплое время суток. Очень многие боятся европротокола. Это связано с тем, что те документы, которые необходимо заполнить в случае ДТП, заполняют сами участники транспортного происшествия и намного проще, когда всю ответственность на себя берет сотрудник. Я сама консультирую по этому вопросу и ни разу не было такой ситуации, чтобы после заполнения европротокола не была получена денежная компенсация.