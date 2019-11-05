Прямой эфир

Водители должны пользоваться европротоколом при мелких ДТП. В чем его преимущество

05 ноября 2019 09:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Часто ли пользуются европротоколами в Беларуси, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Это очень актуальный вопрос, особенно для зимы. С учетом того, что происходит ряд мелких ДТП из-за несоблюдения дистанции, бокового поворота, тормозной путь совершенно иной нежели в теплое время суток. Очень многие боятся европротокола. Это связано с тем, что те документы, которые необходимо заполнить в случае ДТП, заполняют сами участники транспортного происшествия и намного проще, когда всю ответственность на себя берет сотрудник. Я сама консультирую по этому вопросу и ни разу не было такой ситуации, чтобы после заполнения европротокола не была получена денежная компенсация.

Водители должны пользоваться европротоколом при мелких ДТП. В чем его преимущество-1

Очень много плюсов будет при заполнении европротокола. В первую очередь, виновник ДТП не будет привлечен к ответственности. Если это ДТП произошло на дворовой территории, когда ты не учел габариты своего транспортного средства и сделал царапину на машине, которая была припаркована, намного проще решить этот вопрос, заполнить европротокол. и не начинается административный процесс. К тому же у сотрудников в это время есть возможность выехать куда-то на ДТП с тяжкими последствиями или заниматься регулированием транспортных потоков для того, чтобы избежать какого-либо коллапса в городе.

Водители должны пользоваться европротоколом при мелких ДТП. В чем его преимущество-4

Ещё тепло, но сотрудники ГАИ советуют перейти на зимние шины. Почему?

# ГАИ # авто # Александра Попова # Фотофакт # Автомобили

Другие новости рубрики

Все новости
Ещё тепло, но сотрудники ГАИ советуют перейти на зимние шины. Почему?
05 ноября 2019 09:34

Ещё тепло, но сотрудники ГАИ советуют перейти на зимние шины. Почему?

«Мы меняем концепцию дизайна». Как будут выглядеть новые белорусские тракторы
05 ноября 2019 06:56

«Мы меняем концепцию дизайна». Как будут выглядеть новые белорусские тракторы

Как правильно фиксировать свой автомобиль на стоянке зимой? Три эффективных способа
04 ноября 2019 08:18

Как правильно фиксировать свой автомобиль на стоянке зимой? Три эффективных способа