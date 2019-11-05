Ещё тепло, но сотрудники ГАИ советуют перейти на зимние шины. Почему?

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома: На прошлой неделе изменились погодные условия, в связи с этим были зафиксированы ДТП. Скачка аварийности не было зафиксировано, но сейчас стоит задуматься о том, чтобы уже переоборудовать свое транспортное средство зимними шинами. В том случае, если данный пункт правил не будет соблюден, то с 1 декабря водитель за нарушение будет подвержен предупреждению либо штрафу 0,5 базовой величины, а в том случае если в течение года будет повторное такое правонарушение, то от 2 до 5 базовых величин.

Сейчас пока тепло и можно еще ездить на летней резине?

Александра Попова:

То, что сейчас тепло, означает, что когда будет холодно (с учетом того, что сейчас у нас еще идут дожди), то будет гололед или гололедица, поэтому мы, конечно же, советуем уже сейчас позаботиться о своей безопасности, о безопасности своей семьи и о безопасности иных участников дорожного движения.