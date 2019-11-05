Ещё тепло, но сотрудники ГАИ советуют перейти на зимние шины. Почему?

С 1 декабря водители обязаны использовать зимние шины.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома – Александра Попова.
Что грозит водителям, которые не перешли на зимние шины?
Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
На прошлой неделе изменились погодные условия, в связи с этим были зафиксированы ДТП. Скачка аварийности не было зафиксировано, но сейчас стоит задуматься о том, чтобы уже переоборудовать свое транспортное средство зимними шинами. В том случае, если данный пункт правил не будет соблюден, то с 1 декабря водитель за нарушение будет подвержен предупреждению либо штрафу 0,5 базовой величины, а в том случае если в течение года будет повторное такое правонарушение, то от 2 до 5 базовых величин.