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Ещё тепло, но сотрудники ГАИ советуют перейти на зимние шины. Почему?

05 ноября 2019 09:34
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С 1 декабря водители обязаны использовать зимние шины.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома – Александра Попова.

Что грозит водителям, которые не перешли на зимние шины?

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
На прошлой неделе изменились погодные условия, в связи с этим были зафиксированы ДТП. Скачка аварийности не было зафиксировано, но сейчас стоит задуматься о том, чтобы уже переоборудовать свое транспортное средство зимними шинами. В том случае, если данный пункт правил не будет соблюден, то с 1 декабря водитель за нарушение будет подвержен предупреждению либо штрафу 0,5 базовой величины, а в том случае если в течение года будет повторное такое правонарушение, то от 2 до 5 базовых величин.

Ещё тепло, но сотрудники ГАИ советуют перейти на зимние шины. Почему?-1

Сейчас пока тепло и можно еще ездить на летней резине?

Александра Попова:
То, что сейчас тепло, означает, что когда будет холодно (с учетом того, что сейчас у нас еще идут дожди), то будет гололед или гололедица, поэтому мы, конечно же, советуем уже сейчас позаботиться о своей безопасности, о безопасности своей семьи и о безопасности иных участников дорожного движения.

Ещё тепло, но сотрудники ГАИ советуют перейти на зимние шины. Почему?-4

# ГАИ # авто # Александра Попова # Фотофакт

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