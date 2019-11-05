«Мы меняем концепцию дизайна». Как будут выглядеть новые белорусские тракторы

Первому белорусскому трактору исполнилось 66 лет. Модель МТЗ-2 сошла с конвейера в 1953. Премьеру отправили в колхоз «Большевик» Копыльского района. Вязкая земля, ухабы и аномальный минус. За 18 лет ни одного капитального ремонта.

Такие же тягачи работали в Бирме, Болгарии, Югославии и Корее. За 6 лет выпустили всего 44 тысячи машин. Предшественник первенца тогда скорее напоминал тайну, покрытую мраком.

Сергей Сидорович, заместитель начальника центра по промышленному туризму ОАО «МТЗ»:

МТЗ-1 был разработан для обработки низкостебельных растений. При проведении испытаний он их не прошёл. Только то, что он обрабатывал низкостебельные растения – это повлияло на то, что его сняли с массового производства. В серию пошёл трактор МТЗ-2.

37 лошадиных сил – колоссальная мощность по тем временам. Теперь легендарный трактор – изюминка экспозиции. Выставку под открытым небом открыли к 70-летию завода. Владислав Боев, корреспондент:

Сотрудники завода замечают, их главная проходная изменилась до неузнаваемости, и загибают пальцы, перечисляя премьеры: исчез фонтан, на крышах этих башен появились шпили, фасад украсил новый логотип. А знаменитый первый трактор переехал в соседний сквер.

На предприятии набирает обороты промышленный туризм. Елизавета Круковская в первый же день осенних каникул пришла сюда на экскурсию. Девочке не терпелось узнать, где работает мама. Елена Круковская, дочь работника ОАО «МТЗ»:

Она на всякие выставки тракторов ездит. Я бы хотела работать как мама. Фотографировать и писать статьи.

Через 10 лет, по словам руководства, завод изменится до неузнаваемости. Новые корпуса, конвейеры. Тракторы тоже ждёт апгрейд. Премьера состоится на ближайшей выставке тяжёлой техники в Германии.

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ»:

Мы меняем концепцию дизайна трактора. Выходим на новые, современные технологии по экологическим классам, по концепции трансмиссии и по развитию электрической трансмиссии. Мы стараемся сегодня быть простым в конструкции и, в то же время, с большими возможностями.