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«Мы меняем концепцию дизайна». Как будут выглядеть новые белорусские тракторы

05 ноября 2019 06:56
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Первому белорусскому трактору исполнилось 66 лет. Модель МТЗ-2 сошла с конвейера в 1953. Премьеру отправили в колхоз «Большевик» Копыльского района. Вязкая земля, ухабы и аномальный минус. За 18 лет ни одного капитального ремонта.

«Мы меняем концепцию дизайна». Как будут выглядеть новые белорусские тракторы-1

Такие же тягачи работали в Бирме, Болгарии, Югославии и Корее. За 6 лет выпустили всего 44 тысячи машин. Предшественник первенца тогда скорее напоминал тайну, покрытую мраком.

«Мы меняем концепцию дизайна». Как будут выглядеть новые белорусские тракторы-4

Сергей Сидорович, заместитель начальника центра по промышленному туризму ОАО «МТЗ»:
МТЗ-1 был разработан для обработки низкостебельных растений. При проведении испытаний он их не прошёл. Только то, что он обрабатывал низкостебельные растения – это повлияло на то, что его сняли с массового производства. В серию пошёл трактор МТЗ-2.

«Мы меняем концепцию дизайна». Как будут выглядеть новые белорусские тракторы-7

37 лошадиных сил – колоссальная мощность по тем временам. Теперь легендарный трактор – изюминка экспозиции. Выставку под открытым небом открыли к 70-летию завода.

Владислав Боев, корреспондент:
Сотрудники завода замечают, их главная проходная изменилась до неузнаваемости, и загибают пальцы, перечисляя премьеры: исчез фонтан, на крышах этих башен появились шпили, фасад украсил новый логотип. А знаменитый первый трактор переехал в соседний сквер.

«Мы меняем концепцию дизайна». Как будут выглядеть новые белорусские тракторы-10

На предприятии набирает обороты промышленный туризм. Елизавета Круковская в первый же день осенних каникул пришла сюда на экскурсию. Девочке не терпелось узнать, где работает мама.

Елена Круковская, дочь работника ОАО «МТЗ»:
Она на всякие выставки тракторов ездит. Я бы хотела работать как мама. Фотографировать и писать статьи.

«Мы меняем концепцию дизайна». Как будут выглядеть новые белорусские тракторы-13

Через 10 лет, по словам руководства, завод изменится до неузнаваемости. Новые корпуса, конвейеры. Тракторы тоже ждёт апгрейд. Премьера состоится на ближайшей выставке тяжёлой техники в Германии.

«Мы меняем концепцию дизайна». Как будут выглядеть новые белорусские тракторы-16

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ»:
Мы меняем концепцию дизайна трактора. Выходим на новые, современные технологии по экологическим классам, по концепции трансмиссии и по развитию электрической трансмиссии. Мы стараемся сегодня быть простым в конструкции и, в то же время, с большими возможностями.

«Мы меняем концепцию дизайна». Как будут выглядеть новые белорусские тракторы-19

Сейчас разрабатывают новую систему обучения. Завод сотрудничает с профильными колледжами и вузами. Вскоре знание английского станет обязательным для всех специалистов предприятия.

«Мы меняем концепцию дизайна». Как будут выглядеть новые белорусские тракторы-22

# Автомобили # авто # Сергей Сидорович # Елена Круковская # Андрей Сусленков # Фотофакт # Технологии

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