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Водитель застрелил мужчину, не поделив парковку

28 декабря 2013 17:01
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Новости России. Шокирующий инцидент произошёл на юге Москвы. Конфликт между двумя водителями за место на парковке закончился гибелью одного из них.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве «Интерфаксу»:
В субботу вечером в Шипиловском проезде два водителя поссорились из-за места на стоянке, в результате чего один из них выстрелил в оппонента из охотничьего ружья.

Подозреваемый задержан. Как отмечает «Интерфакс», очевидцы произошедшего не дали стрелявшему скрыться, задержали его и передали в руки полиции. Мужчина пытался оказывать сопротивление прохожим, в результате чего сам получил травмы. На месте происшествия работает следственная группа.

С появлением видеорегистраторов живые картинки выяснения отношений у капота бьют рекорды просмотров в сети Интернет. И далеко не всегда можно определить кто прав, а кто виноват. Когда впору прибить пыл и сбавить обороты собственного раздражения, некоторые автомобилисты жмут на газ эмоций. Без экивоков те, кому не угодил сосед по полосе, начинают разборки кулаками, явно забывая об этикете. Тем самым доказывая, кто тут главный. Как показывает практика, и на белорусских дорогах все больше хамства и все меньше культуры вождения. А ведь по её канонам наглость и лихачество не комильфо. В Гомеле водитель Renault запустил бутылкой в машину, которая его пропустила. В Минске лихача на «Ауди» на светофоре избивали двое из «Форда». Как долго автомобилисты будут катиться по маршруту бескультурья и как остановить хамство на дорогах? Смотрите видео.

# авто # Убийство

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