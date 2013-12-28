Водитель застрелил мужчину, не поделив парковку

Новости России. Шокирующий инцидент произошёл на юге Москвы. Конфликт между двумя водителями за место на парковке закончился гибелью одного из них.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве «Интерфаксу»:

В субботу вечером в Шипиловском проезде два водителя поссорились из-за места на стоянке, в результате чего один из них выстрелил в оппонента из охотничьего ружья.

Подозреваемый задержан. Как отмечает «Интерфакс», очевидцы произошедшего не дали стрелявшему скрыться, задержали его и передали в руки полиции. Мужчина пытался оказывать сопротивление прохожим, в результате чего сам получил травмы. На месте происшествия работает следственная группа.

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