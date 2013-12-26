Автобус «Минск – Санкт-Петербург» попал в ДТП в России. 5 человек пострадали, 1 белорус госпитализирован

Новости России. Крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали белорусы. Под Санкт-Петербургом в аварию попал автобус с белорусскими номерами. ДТП произошло всего в нескольких километрах от северной столицы России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации столкновение произошло по вине водителя легковушки, который не пропустил грузовик и выскочил на дорогу прямо перед ним. В результате легковой автомобиль развернуло и выбросило на встречную полосу, по которой и двигался белорусский автобус. На момент ЧП в нем находилось около 40 человек. Четверо наших граждан пострадали. Один из них до сих пор в больнице. Остальные пассажиры уже доставлены домой.

Светлана Бейнарович, первый секретарь отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации и Санкт-Петербурге:

Сейчас мы проверяем ту информацию, которую получили из МЧС Российской Федерации относительно пострадавших и их состояния. По состоянию на сегодняшний день, это три человека. Один из них госпитализирован в центральную районную больницу города Гатчина, двоим оказана амбулаторная помощь.

По данному делу проводится проверка. Эксперты отмечают, что если бы водитель белорусского автобуса не ушел на обочину, то последовало бы лобовое столкновение. Основной удар пришелся на середину салона. Своевременный маневр водителя в буквальном смысле спас многие жизни.

Андрей Наумович, заместитель директора по безопасности движения филиала «Автобусный парк №2» предприятия «Минсктранс»:

В филиале водитель работает 13 лет. Зарекомендовал себя с положительной стороны, почему и оказано доверие выполнять междугородние и международные перевозки. В сложившейся ситуации водитель не дрогнул, принял необходимые решения, чтобы избежать большого количества человеческих жертв. Техническое состояние автобуса было хорошим. Автобус эксплуатируется с 2006 года.