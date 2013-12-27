Прямой эфир

ДТП в Таиланде. Погибли более 30 человек

27 декабря 2013 08:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. Крупное ДТП на северо-востоке Таиланда. В аварию попал междугородний рейсовый автобус. По последним данным, погибли более 30 человек. Всего на момент ЧП в салоне находилось 40 пассажиров.

По предварительной информации, иностранцев в нем не было. Автобус ехал по привычному маршруту. По словам очевидцев, в какой-то момент водитель потерял управление, машина врезалась в ограждение, а затем рухнула в пропасть.

Причины ЧП пока не установлены. Правоохранители говорят, что, скорее всего, авария произошла из-за неопытности водителя, который заснул за рулем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария в Таиланде

Другие новости рубрики

Все новости
Автобус «Минск – Санкт-Петербург» попал в ДТП в России. 5 человек пострадали, 1 белорус госпитализирован
26 декабря 2013 18:10

Автобус «Минск – Санкт-Петербург» попал в ДТП в России. 5 человек пострадали, 1 белорус госпитализирован

Маршрутка врезалась в бензовоз в Бресте. Пострадали 4 пассажира
25 декабря 2013 12:37

Маршрутка врезалась в бензовоз в Бресте. Пострадали 4 пассажира

24 декабря на перекрестке улиц Ольшевского и Притыцкого горел автомобиль
24 декабря 2013 18:44

24 декабря на перекрестке улиц Ольшевского и Притыцкого горел автомобиль