ДТП в Таиланде. Погибли более 30 человек

Новости Таиланда. Крупное ДТП на северо-востоке Таиланда. В аварию попал междугородний рейсовый автобус. По последним данным, погибли более 30 человек. Всего на момент ЧП в салоне находилось 40 пассажиров.

По предварительной информации, иностранцев в нем не было. Автобус ехал по привычному маршруту. По словам очевидцев, в какой-то момент водитель потерял управление, машина врезалась в ограждение, а затем рухнула в пропасть.

Причины ЧП пока не установлены. Правоохранители говорят, что, скорее всего, авария произошла из-за неопытности водителя, который заснул за рулем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.