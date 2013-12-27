Прямой эфир

Массовое ДТП в США: в аварию одновременно попали 35 машин. Пострадали более 40 человек

27 декабря 2013 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американской Пенсильвании в результате автомобильной аварии пострадали более сорока человек.  Многие из них с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Как ни странно, эксперты говорят, что такой исход происшествия можно считать не самым худшим. Ведь в ДТП попали сразу 35 машин, и пострадавших могло быть гораздо больше.

Столь массовая  авария произошла из-за плохих погодных условий.  Шел сильный снег. К слову, в начале месяца на этом же шоссе произошла еще одна крупная авария. Тогда столкнулись более полусотни автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# авто # Фотофакт # Авария в США

Другие новости рубрики

Все новости
ДТП в Таиланде. Погибли более 30 человек
27 декабря 2013 08:35

ДТП в Таиланде. Погибли более 30 человек

Автобус «Минск – Санкт-Петербург» попал в ДТП в России. 5 человек пострадали, 1 белорус госпитализирован
26 декабря 2013 18:10

Автобус «Минск – Санкт-Петербург» попал в ДТП в России. 5 человек пострадали, 1 белорус госпитализирован

Маршрутка врезалась в бензовоз в Бресте. Пострадали 4 пассажира
25 декабря 2013 12:37

Маршрутка врезалась в бензовоз в Бресте. Пострадали 4 пассажира