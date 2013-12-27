Массовое ДТП в США: в аварию одновременно попали 35 машин. Пострадали более 40 человек

Новости США. В американской Пенсильвании в результате автомобильной аварии пострадали более сорока человек. Многие из них с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Как ни странно, эксперты говорят, что такой исход происшествия можно считать не самым худшим. Ведь в ДТП попали сразу 35 машин, и пострадавших могло быть гораздо больше.

Столь массовая авария произошла из-за плохих погодных условий. Шел сильный снег. К слову, в начале месяца на этом же шоссе произошла еще одна крупная авария. Тогда столкнулись более полусотни автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.