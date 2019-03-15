«Колесо всмятку, шишка большая»: что говорят минские водители о весенних ямах на дорогах

Новости Беларуси. Минские водители недовольны качеством дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минские водители недовольны качеством дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Весенние жалобы водителей на дороги уже успели стать традицией. Возмущает столичных автолюбителей состояние асфальта в спальных районах и во дворах. Дорожники сетуют на перепады температур и большие объемы работ. Автомобилисты – на вынужденное снижение скорости и покореженные колесные диски.
Попал на проспекте Жукова. Колесо всмятку, шишка большая – была проблема. В принципе, оперативно залатывают.
Не очень удобно, едешь как по доске.
По Плеханова дороги не очень. То ли технология не такая, как надо, то ли подход такой.